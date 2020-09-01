不少學生都會利用寒暑假的期間來打工賺錢，不過有時難免會碰到不得已的情況需要請假。近日有網友分享，因為公司暑期有招工讀生，吸引不少大學生前來，結果一名男大生無法提前出勤賺加班費，竟在百人的群組中留下「4字曖昧原因」，讓大家看到後都忍不住想歪了。

這名網友在《爆廢公社》中發文，提到自己的公司在暑假有招募短期工，吸引許多大學生前來打工，在最後一天上班的日子，如果無法提前出勤賺取加班費就需要在公司群組中進行請假，沒想到一名男大生竟在這將近百人的群組中寫下「事由：生理需求無法提前加班」，讓PO主看了直呼超害羞，也忍不住歪樓，開玩笑地表示：「年輕18歲男孩子的生理需求是那個嗎」。

網友們看見這讓人無限遐想的理由也全都笑翻了，「年輕真好…真是個熱血青年啊」、「生理需求，請附上衛生紙證明」、「18歲需求很大喔」、「大概是女友有傳Line告訴他明天家裡沒人」、「所以大家都知道他生理需求不加班」。

但也有人認為這樣的理由並沒有問題，只是PO主想太多了，「看起來沒啥問題吧」、「想睡覺也是種生理需求啊」、「需要睡覺吧？」、「他因為不想在外面大便，所以不加班，不行嗎？」、「單純不想加班而已啊…」。