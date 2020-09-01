高雄失聯少女被藏匿在一處約2坪大的夾層密室，少女被找到時顯得相當平靜，靠鯊魚玩偶陪伴

高雄14歲少女失聯多日，警方今（1日）清晨終於在新竹竹東中興路一處民宅順利尋獲，而擁有「保全界李宗瑞」之稱的31歲羅姓男子就是幕後主謀，他將少女藏匿在2坪大的「密室夾層」中，裏頭設備應有盡有。對此，就有網友好奇「台灣住家一般人會隔出密室夾層嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「一般台灣人住家誰會有密室夾層？」為題，PO文指出，「台灣地窄人稠，空間都不夠用了，還隔來當夾層密室是不是很奇怪？又不是說美國那種地下室，大到可以當旅館，把人藏在底下二十年都沒人會發現…」不禁好奇，「台灣住家一般人會隔出密室夾層嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我家有耶，拿來當倉庫放雜物」、「房子夠大的都會有吧」、「拿來收棉被桌子電風扇什麼的超方便」、「儲藏室很正常吧，我家連天花板都拿來收納了」。

不過也有內行人直言「倉庫夾層不罕見，可以塞進床墊跟冰箱就很少見了」、「夾層其實挺常見的，但是再多做一個暗房，可能裝潢做的」、「夾層入口處有偽裝才能叫密室」、「那夾層也才兩坪，能塞床墊跟小冰箱也是硬塞，真要說比較有可能是他們有用東西遮擋隱藏夾層出入口，我是覺得沒到媒體講的這麼神秘」、「新聞那都有冰箱床了，比較像暗房，不常見」、「儲藏室倉庫和密室是兩回事吧，誰沒事會把儲藏室門口做在那種進出超麻煩的地方」。