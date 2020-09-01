許多人都有心裡想的跟說出來的完全不一樣的經驗，也因此鬧出不少笑話。一名女網友日前到醫院看診，和醫生陳述病況的時候不小心口誤，引人產生無限遐想，也讓現場所有人都忍不住羞紅了臉。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己日前挖耳朵不慎挖到發炎，便來到耳鼻喉科掛號，進入診間後，醫生詢問「妳很常挖耳朵嗎？」她想了想回答「還好吧…一個禮拜兩三次」之後本來要說棉花棒，卻口誤說成「然後我都用衛生棉挖耳朵」讓眾人全都嚇傻。

原PO說出口的同時馬上就意識到自己說錯了，只能崩潰直呼「到底為什麼我會講衛生棉？為什麼為什麼為什麼？」文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「跟醫生說口誤，其實是用衛生棉條」、「難怪會發炎大小差太多了」、「醫生：能現場示範一下嗎」、「還好醫生沒回你 我也是..」、「下次要用夜用型的才不會漏出來」、「……他們還在想要怎麼弄進去啊」。

還有人分享類似經歷「哈哈，這個還好我還遇過要買保護套說成保X套，地點是書局當事人還是女的」、「這沒事啦！記得，小學有次老師叫我到講台前找她 我一靠近開口就叫：老闆什麼事！」、「有一次流鼻血看醫生，醫師問我都用手挖鼻孔嗎？我突然說用小黃瓜，其實我是腦子在想等等要去超市買什麼」。