民眾在添購床具組時，不少床架都會附贈床頭板，對此，就有網友不解「床頭板存在的意義是？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出3大實用功能。

原PO今（1日）在PTT「WomenTalk板」PO文指出，「床頭板，顧名思義就是床頭前一塊薄薄的板子，既不能放東西，也沒有防撞功能，大家家裡應該都有吧？為什麼雙人床頭都有這麼一塊板子呢？」

貼文一出，隨即掀起熱議，不少內行人點出床頭板3大實用功能，包括保護頭部、防止東西從床縫中掉落、讓床能夠完全與牆貼合。

紛紛留言回應「有的房間因為格局、建築結構等等關係，床不一定都能跟牆壁緊密貼合，這時候就需要床頭板嘍」、「頭對著牆壁冬天很濕冷，睡一睡會頭痛」「沒有床頭板的話，頭直接對牆壁都覺得涼涼的，尤其冬天」、「有軟墊的，不怕衝刺時撞到頭」、「安全感，沒有這個你的床會慢慢跟牆壁分開，有條縫，東西容易掉下去」、「沒有這板子，你靠牆的時候，床就會有一個作用力把床推離牆」。

事實上，依科學角度來看，沒有床頭板意味著「無靠」、沒有安全感，容易精神緊張、多疑，而睡眠品質不好，勢必影響到身體健康；就風水學而言，靠牆的邊數越多，意即主人的靠山越多，則有利於事業和財運。