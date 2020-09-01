高雄14歲少女被有「保全李宗瑞」之稱的31歲羅姓男子誘拐66小時後，總算在今（1日）清晨被警方尋獲，這期間警方不放過任何一絲蛛絲馬跡，其中少女手機的GPS定位更是此案的重要線索之一，但是狡詐的羅嫌竟然指使盧姓白牌司機，持少女的手機，跑遍大台北地區，試圖誤導警方辦案。對此，就有網友不禁好奇「羅姓保全這招誤導算高明嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「把誘拐的女子放在竹東，然後大老遠跑來台北開手機定位，結果還是被警察抓了，我都不知道這招到底是高招還是白忙一場…」不禁好奇問道「想問羅姓保全這招算高明嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「高明到證明自己是共犯」、「有創意，但執行的盧太廢了，開著犯案車趴趴走誤導」、「如果80％的人都知道是在誤導，這樣還算高明嗎」、「電影常演呀！老招了」、「犯人通常自以為比警方聰明」、「沒用～只能拖延時間，警方可以兵分好幾路啊」、「一路騙到掛」。

不過也有內行人點出關鍵，直言羅男再高明也逃不過「監視器」的法眼，「以為警察只會盯一個地方，台灣小，監視器這麼多傻傻的」、「台灣到處都是監視器，最後還不是騙不了監視器」、「監視器密度夠高就只能拖延煙霧彈」、「自以為聰明想誤導警方，警方卻跟媒體合作也放假消息」、「警察媒體配合放假消息，放鬆羅嫌警戒」。