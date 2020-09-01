捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率89人訪問台灣，今（1日）赴立法院發表演說，更以中文表示「我是台灣人」，展現對台灣的支持。對此，就有網友好奇「捷克有什麼東西可以出口台灣的？」貼文一出，隨即掀起熱議，更有內行人直言，「捷克重工業很強！」

面積為台灣2倍大的捷克，人口僅台灣一半，位處於中歐內陸，就有網友在PTT「八卦板」PO文指出，「捷克，默默無名的小國，只知道在中歐，風景很美、美女眾多…」不禁好奇問道，「不知道有什麼東西可以出口到台灣的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「捷克論壇與捷克正妹」、「簽個兩國通婚合作協議應該很多人歡迎」、「最差都知道skoda和啤酒吧？」

不少專業網友則點名捷克的重工業非同凡響，「人家重工業很強，你傻傻的」、「重工業強，以後會超越台灣，真心不騙」、「沒重工基礎你只能搞觀光跟農業，什麼都發展不起來，科技也是要靠重工石化工業基礎」、「捷克在蘇聯時代是軍火與重工業重鎮」、「捷克可以自製戰車喔，相比台灣就…」、「台灣是剛好相反，重工業完全不行」。

但也有人吐槽「說台灣重工弱的是不知道台灣造船業世界前幾嗎？只是捷克也不會開船而已，剛好用不到」、「台灣本身輕火力工業也超強，國產的就很猛了」、「捷克工業技術與產量比台灣好一些沒錯，但在世界排名早就退到連前十都沒有了好嘛，捷克現在經濟面臨最大的問題就是轉型啦，跟台灣一樣在面臨轉型期啦，只是轉成什麼不一樣啦」。