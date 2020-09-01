許多人看到好吃的東西都會留下來給另一半享用，代表自己對對方的心意。日前一名人夫回家後，看到便當裡有老婆為他留的一根鴨腿，感到十分窩心，沒想到正準備夾起來吃的時候，卻發現驚人真相，讓他當場傻眼。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示自己下班回家後，發現老婆留的便當內有一隻超大鴨腿，從他附上的照片可以看到，鴨腿看起來飽滿多汁，外皮鮮嫩酥脆，讓原PO不禁感動嗨喊：「老婆把最喜歡的鴨腿留給辛苦上班的我」。

正當他準備大快朵頤一番時，夾起鴨腿卻發現似乎有那裡不對勁，一翻面就看到整隻鴨腿只剩下皮和骨頭，中間的肉全都被啃得乾乾淨淨的，只能無奈表示「X在心裡口難開」。文章掀起熱議，不少網友見到原PO老婆精湛的吃肉密技全跪了「好有才喔」、「好工整啊真的身懷絕技」、「護理師等級的骨肉分離術」、「你老婆怎麼辦到的？我要拜師」、「能吃成這樣也不簡單」、「老婆的嘴巴很厲害」

但也有不少人指出，皮才是烤鴨的精華，大讚原PO老婆是真愛「燒鴨皮才是本體」、「最好吃的皮留給你，你老婆真有心」、「精華都給你了」、「皮最好吃，你老婆真好」、「把鴨皮給你吃真愛啊」「肉被吃光我反而無所謂，皮才是最精華的」、「我最愛鴨皮，話說，我怎麼沒有這種老婆……」。