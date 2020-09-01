不少人都覺得小孩似乎特別容易看到「好兄弟」，據說是因為孩子在8歲前，靈魂跟肉體還沒有完美結合，所以會和靈體產生共鳴，看到大人看不到的東西。日前一名男子帶兒子出門買消夜，兒子卻突然對沒有人的地方大喊：「媽媽」，讓他一秒鼻酸。

有網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示日前載著年幼的兒子出門買消夜，沒想到兒子突然大喊「媽媽欸！媽媽欸！」手還一直狂比某處，原PO好奇詢問說「媽媽在哪」兒子答道「她剛剛在旁邊看我們」但原PO環顧四周，卻沒有看到任何人，這才悲痛直呼「兒子 ...媽媽已經過世兩年，她可能回來看看我們吧…」。

文章曝光後，有不少網友都紛紛跳出來安慰原PO「酸酸的……難過」、「樓主加油支持你」、「是兒子看到已經過世但還放不下小孩的媽媽回來看他」、「為人父母的總是放不下小孩，親情難捨」、「加油，你老婆是你們的守護神」、「有洋蔥，要加油喔！」、「孩子的媽媽 ~ 看到你將兒子照顧良好，祂才能放心的去 …… 祂該去的地方！」

但有網友看到原PO的個人檔案之後，質疑他是編故事來博取同情，對此，原PO則表示，他老婆在2年前罹患乳癌，當時癌細胞擴散太快，最後不幸過世，他也強調每則留言他都有看過，很感謝大家的關心和鼓勵。