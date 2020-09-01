美國奧勒岡州日前發生一起離奇慘劇，一名66歲獵人戴維（Mark David）前往森林打獵時，遭到麋鹿襲擊，當場斃命，然而這頭麋鹿前一天才被他持弓箭射傷，沒想到隔天卻狹路相逢，反被麋鹿用鋒利的鹿角刺傷，不幸身亡。至於「肇事」麋鹿即便復仇成功，但仍難逃一死，警方事後將鹿肉捐贈給當地監獄加菜。

A 66-year-old archery hunter in Oregon was gorged to death by an enraged elk after the hunter tried to kill the elk with an arrow. Officials later put down the elk for “public safety reasons”. pic.twitter.com/OONbtZ7XCP — Mike Sington (@MikeSington) August 31, 2020

戴維在上月29日時，前往森林打獵，並且持弓箭射傷了一頭雄性麋鹿，麋鹿負傷後逃之夭夭，戴維也一路追蹤，直到天黑都沒能找到麋鹿的蹤跡。

於是他在隔日上午9時許，再度偕莊園主人搜尋麋鹿的下落，不久後雙方果然在森林深處狹路相逢，但戴維這次可就沒這麼幸運了。

雖然戴維試圖用手上的弓箭再次射殺麋鹿，但被激怒的麋鹿火速趁著戴維不備之際，以迅雷不及掩耳的速度，衝向戴維，並將巨大鹿角狠狠刺入戴維頸部。儘管莊園主人當下想幫助戴維，但傷口位置太過致命，最終仍不幸身亡。

而成功復仇的麋鹿最後也難逃一死，並且被捐贈給當地監獄加菜，警方也警告，「雄性麋鹿非常危險，尤其是在每年的8、9月份，獵人們都須為自己的行為負責」。