美國奧勒岡州日前發生一起離奇慘劇，一名66歲獵人戴維（Mark David）前往森林打獵時，遭到麋鹿襲擊，當場斃命，然而這頭麋鹿前一天才被他持弓箭射傷，沒想到隔天卻狹路相逢，反被麋鹿用鋒利的鹿角刺傷，不幸身亡。至於「肇事」麋鹿即便復仇成功，但仍難逃一死，警方事後將鹿肉捐贈給當地監獄加菜。
戴維在上月29日時，前往森林打獵，並且持弓箭射傷了一頭雄性麋鹿，麋鹿負傷後逃之夭夭，戴維也一路追蹤，直到天黑都沒能找到麋鹿的蹤跡。
於是他在隔日上午9時許，再度偕莊園主人搜尋麋鹿的下落，不久後雙方果然在森林深處狹路相逢，但戴維這次可就沒這麼幸運了。
雖然戴維試圖用手上的弓箭再次射殺麋鹿，但被激怒的麋鹿火速趁著戴維不備之際，以迅雷不及掩耳的速度，衝向戴維，並將巨大鹿角狠狠刺入戴維頸部。儘管莊園主人當下想幫助戴維，但傷口位置太過致命，最終仍不幸身亡。
而成功復仇的麋鹿最後也難逃一死，並且被捐贈給當地監獄加菜，警方也警告，「雄性麋鹿非常危險，尤其是在每年的8、9月份，獵人們都須為自己的行為負責」。
文章來源：dailymail
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