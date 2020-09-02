在台灣的民間信仰中，地基主被認為是住宅、房舍的守護靈，逢年過節或是搬家時都會祭拜，以祈求平安。不過，日前有一戶人家在拜地基主時，卻連續10分鐘都擲不到聖筊，沒辦法燒金紙，讓媽媽相當緊張，但兒子一看就發現原來媽媽少做了一個關鍵動作！

這名網友在《靈異公社》中分享，指出媽媽拜完地基主後想要擲筊燒金紙，但卻連續10分鐘都擲不到聖筊，於是緊張地要兒子（PO主）幫忙看看，不過兒子很快就發現問題所在，先是詢問地基主「今天飯菜還滿意嗎？」得到聖筊，又問「那不給我老母燒金紙是不是沒吃飽！」再度得到聖筊，接著又問了最關鍵的問題「是不是我老母白飯的保鮮膜沒有開，你沒吃到飯」，果然得到了聖筊的回答。

原本PO主還提議要「邊燒金紙邊讓地基主慢慢吃」，但卻遭到地基主拒絕，只好等了15分鐘再詢問祂是否有吃飽，終於獲得聖筊，讓媽媽可以燒金紙；有了這次的經驗，PO主也在文末提醒：「大家拜拜記得保鮮膜別忘記打開啊」。

此文一出，網友們都被這有趣的拜拜經驗給逗笑了，「真的！上次我拜地基主保鮮膜沒拆掉，氣噗噗呢」、「有一年清明祭祖，也是擲不到筊，一問之下我媽忘了把供品的袋子打開，所以祖先沒吃飽不給筊」、「真的是好笑，可是也真的代表地基主是自己家裡最近最貼切的神明」、「我媽之前是汽水忘記打開，開完馬上聖筊」、「哈哈哈！地基主就這樣可愛」。