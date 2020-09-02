不少夫妻吵架時會選擇冷戰，有的則是想盡辦法惡整對方，才能消心頭之恨，其中日本有不少主婦，就會把腦筋動到丈夫的便當裡。日本一名人夫透露，先前與妻子吵架，豈料隔天上班吃午餐時，一拿出便當盒讓他秒後悔，而不少主婦一看直呼「這一招要學起來啊！」。

日本人夫@hotatemamasan在推特表示，「昨天與妻子吵架，沒想到便當盒就被換掉」，只見妻子竟替他準備動畫「魔法使光之美少女」的便當盒，盒上還印有2個卡通主角的圖案，對於一個中年男子來說，可說是非常羞恥，讓他笑著寫下「47歲的夏天」。

而@hotatemamasan也解釋，這是女兒小時候用的便當盒，妻子為了懲罰他，還特地將其找出來用，他最後也開玩笑的表示「竟然不是初代光之少女，或Smile光之美少女，這真的是太過分了」，而不少主婦得知後，也覺得這一招非常有效。

照片獲得17.4萬人按讚，網友們紛紛回應「我今年45歲，都用兒子不要的兒時便當盒裝飯(麵包超人圖案)，因為公司會提供配菜」、「幸好你打開飯盒，裡面的飯還可以吃，如果是生米會更崩潰」、「你的妻子還算善良，我的只在白飯裡塞一顆梅子」。