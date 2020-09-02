台灣的速食店都設有「得來速」讓開車族可以不用下車就輕鬆買到餐點，有時也可以看見機車族群來使用，但你有看過戰車開上得來速車道嗎？日前，日本有人經過一間牛丼店時就看見一輛巨大的戰車正在得來速中消費，讓網友們全都驚呆了！

這名網友在推特中PO出這張驚人的照片，從畫面上可以看到，一台綠色的戰車開進了牛丼店的得來速車道中，上方還坐著一名男子，這神奇又罕見的畫面讓推主相當驚訝，直呼：「原來牛丼店的得來速，戰車也可以使用啊！」。

這張照片很快就在推特上引起熱議，不少網友也都感到十分震驚，「真的驚呆了」、「還以為是戰車，原來是牛丼店的外送車啊～」、「我也好想坐一次戰車！」、「因為在戰場上餓了所以來買牛丼嗎？」、「該不會是在拍攝吧？」。

而這台戰車的「主人」很快就現身了，其實就是日本的YouTuber「水溜りボンド」，當時他們正在拍攝新的影片，也解釋只要經過申請許可就可以在私有地上開戰車，只不過不便之處就是戰車和得來速麥克風以及窗口的距離都太遠了，造成他們必須下車才可以點餐、拿取餐點，原本霸氣的模樣瞬間「漏氣」，形成了十分搞笑的對比。