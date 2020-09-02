小時候都會被父母規定，寫完作業才可以看電視，但卡通都是定時播放，若是錯過了一集，肯定讓小朋友相當懊惱。大陸一名女童寫作業時，趁爸媽不在的時間，偷打開電視觀看，由於看得太入神，因此未注意爸爸回來了，家中飼養的德國牧羊犬竟神救援，讓小主人躲過挨罵。

家中飼養的德國牧羊犬聽到爸爸回家，馬上打PASS給小主人(影片來源/臉書/Yang Tzu-wen)

爸爸@HH0103888將影片上傳抖音(TikTok)，只見當時女兒正在客廳寫作業，竟趁著爸媽不在時偷懶，而且還偷看電視，而家中飼養的德國牧羊犬「糯米」，也趴在地上陪小主人一起看，下一秒警覺性高的糯米馬上發現爸爸回來了，因此試圖吼叫提醒小主人。

小主人當時看得相當入神，因此並未察覺到異狀，直到糯米抬起前肢拍打桌子，她才發現爸爸正要進門，隨即從沙發上跳起來，趕緊把電視電源關掉，乖乖的坐在桌前寫作業，而爸爸完全不知道發生什麼事情，只見女兒正在寫作業，還以為她變聽話了，沒想到竟是一場人狗合作的騙局。

爸爸事後查看監視器影像，才發覺自己竟然被騙了，並無奈表示「要不是監控拍下，我完全不知道這一切」。不少網友直呼「愛犬神救援，我小時候如果有養這種狗，我就不會被罵了」、「笑死！狼狽為奸」、「果然是年輕爸爸，有經驗的會過去摸電視螢幕，還有檢查溫度」、「幸好我家養的是廢柴」。