大部分人看見家中有蛇出沒都會非常害怕，更何況還是「從天而降」！澳洲一名男子近日在家裡，突然就有2條巨蛇從廚房的天花板上墜落，隨後還逃竄到屋內的其他房間，讓他頓時間嚇壞了，趕緊聯絡捕蛇人前來幫忙。

An Australian man got a huge surprise when two huge carpet pythons fell through his kitchen ceiling. According to the snake catcher, the two male snakes—among the fattest he had ever seen—were fighting over a nearby female, who has yet to be found 🐍🐍 pic.twitter.com/cpPQA5yCUz — NowThis (@nowthisnews) September 2, 2020

綜合外媒報導，大衛（David Tait）近日待在家裡的時候，突然有2條體型龐大的地毯莫瑞蟒壓毀了廚房的天花板，墜落在地上，隨後還分別逃竄到了臥室及客廳，讓大衛受到不小的驚嚇，隨後他聯絡捕蛇人來到家中幫忙捕抓這兩條蟒蛇。

根據捕蛇人史蒂芬（Steven Brown）指出，這兩條地毯莫瑞蟒都是雄性，推測牠們可能是為了向另一條雌性蟒蛇求愛，才會糾纏在一起打鬥，而牠們的身長分別為2.8公尺與2.5公尺，體重重達22公斤，史蒂芬也表示這是他所見過「最大、最胖」的蟒蛇。

大衛透露，自己過去曾在家附近看過一些蛇，但牠們從沒有跑到屋子裡過，而且體型也不像這次的2條地毯莫瑞蟒一樣大，聽到捕蛇人的推測後大衛相當擔心，懷疑家中可能還藏有另外一條雌性的蟒蛇。

專業捕蛇人雷蒙德（Raymond Hoser）也警告，最近當地的天氣逐漸變暖，蟒蛇們也漸漸從冬眠中甦醒，再加上近期人們因疫情的關係較少外出，影響到蛇活動的範圍，因此未來可能會有越來越多目擊蛇的情形。