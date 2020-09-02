天上竟會下起錢？巴西東北部一個偏遠小鎮，日前竟下起「隕石雨」，而且多達200多個碎片，各國隕石收藏家得知後，前往該地想大舉收購，而對於當地農民來說，這也可是一夕致富的機會，其中最大的隕石重達40公斤，粗估價值為2萬英鎊(約新台幣78萬)。

隕石雨奇景(影片來源/youtube/Bramon - Brazilian Meteor Observation Network)

根據《每日郵報》報導，伯南布哥州（Pernambuco）小鎮聖菲洛梅納（Santa Filomena）於8月19日，神奇地下起了隕石雨，而且數量多達200多塊，而這些隕石是來自太陽系球粒隕石（Chondrite），擁有46億年的歷史，甚至可追溯至太陽系的起源、地球形成以前，被認為是一種稀有隕石。

20歲的羅德里格斯（Edimar da Costa Rodrigues）透露，當天在家中看到隕石雨，天空全是煙霧，之後就收到鎮民傳WhatsApp訊息，他才走到街上查看，並在天主教堂附近，發現了一塊重164克的隕石，最終以1千英鎊(約新台幣3.9萬)賣給美國的隕石收藏家。

羅德里格斯更提到，隕石價格從每克20里爾，翻倍至翻倍到每克40里爾，如今價格仍不斷飆升，「該鎮百分之九十的人從事農業，商店並不多，因此也難以創造就業機會，是一個不起眼的地方，工資也很低」，其中被發現最大的隕石重達40公斤，價值超過2萬英鎊，就相當於該地區10年平均總收入。

有趣的是，隕石大多在教堂附近發現，因此又被當地人稱為「神的禮物」，而隕石落下後幾小時，就吸引美國、烏拉圭等各國收藏家前來，第二天更是造成鎮上唯一一間旅館客滿的現象，導致從巴西國家博物館前來的科學家，不得不向當地一戶人家租房間住，博物館最終也以1.5萬英鎊（約新台幣59.2萬）的價格，收購一塊重約2.8公斤的隕石，不過也擔心開價贏不了國外收購者，導致珍寶流出巴西。

目前博物館人員試圖與最大隕石擁有者，進行價格談判。而伯南布哥聯邦大學(Pernambuco state's federal university)教授米蘭達（Antonio Miranda）對此表示，「隕石很稀有，是科學界的鑽石，值非常多錢，但對我來說，它們應被視為鑽石或金礦床，屬於發現處的土地擁有者，落在小鎮上的任何岩石都屬於聖菲洛梅納，不允許被出售或帶走」。