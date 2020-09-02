貓狗在小的時候，對於凡事都充滿好奇，想要去觸碰每個物品，但膽小的牠們，試膽的模樣總是讓主人看得哭笑不得。國外有一名狗主人，日前呼喊家中小黃金獵犬出來玩，但小金毛還不太會出門，讓牠不知如何是好，最後仍選擇放手一搏，先是跑回屋內後再跑出來，沒想到超糗摔倒，模樣超可愛。

This is Ruthie. She’s still figuring out doors. This is her solution for now. 12/10 very powerful we respect it pic.twitter.com/Qqa0kSH9lL — WeRateDogs® (@dog_rates) August 28, 2020

大學生尼爾森（Matt Nelson）於2015年創建Twitter帳戶WeRateDogs，主要分享狗的幽默影片，擁有885萬粉絲數，日前分享一隻小黃金獵犬Ruthie的影片，當時狗主人帶著寵物準備出門散步，不過由於Ruthie還正在學習出門，膽心的牠看到磁吸紗門後，不知道該怎麼辦，因此一直待在紗門後面。

眼看主人不斷在門外呼喊牠，同伴也在等牠出來，Ruthie也非常想出去，因此決定大膽嘗試，牠先是往屋內走，之後助跑向外衝，成功衝出紗門中間的出口，但牠也因此受到驚嚇，整隻狗摔在地上翻滾了2圈，最終呆萌的趴在地上，面對突如其來的景象，主人嚇的大聲驚呼。

有趣的是，Ruthie當下沒有不開心，而是趕緊裝沒事並站起來，隨後屁顛的加入大家的行列，超蠢行為讓主人哭笑不得，影片曝光後累積141萬觀看次數。不少網友表示「跌倒超糗啊！當然要快點裝鎮定」、「這特技般的著地方式，我給牠100分」、「小金毛超萌綜藝摔」、「還整整滾了2圈，像破壞球一樣衝出來」。