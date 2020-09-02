台灣人大多數時間都是以米飯為主食，但要把米煮得好吃不是一件簡單的事情，如果不小心加太多或太少水都會「完蛋」，網路上也流傳著許多「黃金比例」的煮米法，而且就連洗米其實也隱藏著學問，近日有網友就對此提出了疑問：「洗米到幾要洗幾次才OK？」，引起網友們的熱烈討論。

一般人洗米大概都會介於2-3次，只是為了要將生米外面的灰塵雜質這些多餘的殘留物給清洗乾淨。最近，這名網友就在PTT上發文，提到自己平常洗米大概都會洗5-6次，但詢問在餐飲店工作的人，他們卻回答只會洗3次，讓PO主非常震驚，詢問大家到底正常洗米應該要洗幾次才對。

這個問題吸引許多人前來討論，「我都隨便洗耶，有什麼差嗎？」、「問媽媽，反正我猜洗心安的」、「洗個兩三次就好，洗那麼多次浪費水幹嘛」、「洗到米都沒味道了，不用洗太多次好嗎」、「稍微洗一下就好，主要是洗掉碾米時的添加物，除非你是用到舊米，那就洗乾淨點」。

此外，不少老饕也大推「洗到水變清澈」，還分享這樣做的口感差異，「洗到水變透明無混濁」、「洗到水變清，大概6~8次，洗清了口感比較粒粒分明不會糊」、「就洗到水清阿，口感比較好」、「有些新鮮的米洗乾淨，好好炊煮，吃起來口感香氣就有差」、「日本料理的米都要洗到水清，給你參考」。