貓咪的性格通常較為冷淡、傲嬌，但事實上牠們內心還是非常愛主人的！大陸一名飼主因為疫情的關係無法回家陪伴愛貓，每天晚上都會固定在9點和貓咪打視訊電話，但某天卻因為有事而提前了通話時間，沒想到到了9點，貓咪竟走到鏡頭前等待，甚至通宵苦守了一整晚。

根據陸媒報導，這隻貓咪叫做「尤富貴」，家裡還有飼養另外一隻貓弟弟「拿鐵」，主人目前還是一名研究生，因為疫情的關係暫時無法回到家中，為了看見自己日思夜想的愛貓，每天晚上9點的時候都會特地空出時間來和家人、貓咪們視訊通話。

事發當天，主人因為晚上臨時有事，只好將視訊的時間提前到中午，沒想到到了晚上9點時，富貴卻依然習慣地走向鏡頭前，等待主人打電話過來，家裡的長輩見狀也在一旁陪伴到深夜11點多；事後主人查看監視器畫面才得知，那天晚上富貴都一直守在鏡頭前面，過程中雖然因為疲憊而打瞌睡，或直接躺在地上睡覺，但始終都沒有離開。

這段畫面曝光之後，網友們都被富貴堅持等待的行為給感動，忍不住眼眶發紅，「我家的貓貓也是，疫情期間分別了好久，牠每天都在等我的電話，還用臉蹭鏡頭」、「想養一隻這樣乖貓貓了，被牽掛的感覺真好」、「我淚點真的太低了，我看這個影片看哭了」、「牠在用自己的方式愛你」、「我要是晚回家一會我家貓都會坐門口等我，監視器裡看到的時候心都化了」。