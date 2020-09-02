面對居高不下的房價，現在究竟適合賣房還是出租房屋，讓屋主相當傷腦筋。一名女網友透露，在三重有一間屋齡40年的房子，不過最近想換屋，因此打算把老屋租出去，但又擔心房子屋齡大，未來恐怕會很難賣，因此好奇詢問網友意見，「40年老房是不是應該先賣了，換現金比較實在？」，引發討論。

一名女網友在《買房知識家（Q你的A）》提到，原本住在三重一間老房子，步行至捷運站僅8分鐘，交通相當便利，由於最近準備換屋，因此打算將老房租出去，還可以用租金補貼新房貸款，但老房的屋齡已40年，擔心未來出租10年後，老房子的行情會變差，因此詢問是否現在賣掉較實在。

大多數人認為，房子看重的不是屋齡，而是地點、周圍生活機能，與交通便利性等，即使未來沒有都更，花點錢整修再出租也划算，建議若是不缺錢，房子留著較優，「老房子很有價值（坪數實在）」、「如地段好、生活機能佳，不怕沒人租，屋齡不一定決定屋價，地段也是重點，也是有人買來在重新整修後再住、賣或改為套房出租」、「我會留著等都更，當賭樂透，賭到就退休了，賭不到留著租人，當以後養老的零用錢，40年的房子土地含量大，可以賭看看」。

還有人分享親身經歷「我有一間43年的老公寓了，出租效應很棒，我完全不打算賣，要以後退休收租養老很好用的」、「不建議賣掉，我最近在找預售，三重還是持續看漲」、「我有房子在三重也是快50年，離捷運站很近離，台北市也很近，出租比賣掉划算，因為租金可以租得很漂亮，很多人都搶著租，我還沒有說要出租，在網路上面就已經超過30個人在詢問」，但也有人擔心出租遇惡房客很麻煩，「我是建議賣，現在價格應該算不錯，租給人風險比較大，到時候變凶宅...連本錢都沒了」。