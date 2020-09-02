行政院今（2日）公布新版護照封面，特別放大「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上「REPUBLIC OF CHINA」全名，網友評價兩極。其中，更有網友好奇，護照最下方的「神秘標誌」究竟有何用處？事實上，這個標誌猶如是晶片護照的名牌，可大幅提升護照防偽功能。

「弱弱的請問一下，誰知道這個是什麼神秘標誌？」仔細看，我國護照最下方有一個特別的圖案，就有網友不禁好奇背後用途。

根據外交部官網指出，我國自民國97年12月29日起，就已全面核發晶片護照（ePassport），依國際民航組織規定，各國晶片護照封面下端均燙印代表晶片護照標誌，以方便各國移民、航警單位、航空公司及護照持用人辨識。

晶片護照的最大特色在於護照封底內襯頁植入一枚非接觸式晶片，用來儲存資料及持照人的相片影像，資料一經寫入即無法更改，能大幅提升護照防偽功能。

此外，我國護照內晶片儲存內容並無指紋、虹膜等敏感個人隱私資料；至於晶片有效讀取距離僅數公分，在正常使用情形下，護照資料沒有遭竊的顧慮，一定要有金鑰才能開啟，並不是所有無線射頻儀器都可讀取晶片資料。