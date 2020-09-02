路上遇見民眾癲癇發作，不少人第一時間會拿東西往對方嘴裡塞，避免咬舌發生憾事，但就有專業網友提醒，這樣的處置方式大錯特錯，小心救人不成反害命！

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，搭乘捷運時遇到一名癲癇發作的乘客，當時有一名熱心的男子大喊「拿東西給他咬，快點！」由於男子當下找不到東西，就拿出自己身上的背包背帶，塞在患者嘴裡，嚇得原PO連聲疾呼「不要塞東西在他嘴裡！」對方才趕緊將背帶拿開。

原PO事後解釋，癲癇發作時切忌塞東西在患者嘴巴裡，因為施救者不清楚患者有沒有假牙，再者，塞硬物會造成牙齒斷裂，一旦斷裂很可能會滑進咽喉，造成窒息。此外，塞東西也會讓患者口水無法順利流出，容易造成嗆傷甚至窒息，「如果好心救人反而變成傷害他人，豈不是很無辜？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人紛紛留言直呼「真假！但電視都這樣演…我們都被騙了」、「我的觀念還停留在要塞東西在嘴裡避免他咬舌頭，上了一課了！」、「長知識了，原來之前學的是錯誤的」、「千萬不要東西塞嘴巴，側翻病患，靜靜的等他發作完畢（剛發作完，無法馬上醒來，只要確保他安全即陪伴觀察）」、「我也是以為要塞東西到嘴巴！原來是可以側躺就側躺，盡量讓患者口中分泌物往旁邊流出」。

事實上，癲癇是一種先天或後天因素所引起的慢性腦部疾病，由於腦細胞過度放電，導致突發性的抽蓄，但癲癇並非精神病，也不會傳染。

台灣癲癇協會就提出「移、勿、側、陪、送」簡易5口訣：

移：首先，將患者附近尖銳物品移開，若有軟墊或衣物，可墊在患者頭下

勿：切勿強行壓制患者抽搐的肢體，勿將異物放入患者口中防止咬舌

側：將患者的臉側放，讓口水和分泌物流出，以免阻塞呼吸道

陪：陪伴患者至神智清醒

送：連續抽搐5分鐘以上，或連續發作神智仍未回復，則須將患者送醫治療