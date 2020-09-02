台灣不少地名都和當地的歷史故事或地理位置有密切關係，日前一名網友就驚訝發現竹南鎮竟然不是在新竹，反而是隸屬於苗栗縣，讓他驚呼「大家都知道竹南原來不是在新竹嗎？」文章很快就引起話題，有知情人就貼出一張百年前的台灣行政圖，１秒解決大家的困惑。

一名網友在PTT八卦板以標題「竹南原來不是新竹？？」發文，表示他最近發現竹南鎮原來位於苗栗，和新竹完全沒有關係，讓他十分驚訝，忍不住好奇發問「大家真的都知道這件事嗎？？就像景美女中不在景美，松山高中不在松山，這到底是什麼概念啊？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「應該要正名苗北」、「林口長庚不在林口」、「南港不再南部，北港不在北部」、「竹東、竹北、竹南都不是新竹阿!! 都想沾新竹光」、「大里車站不在大里，新莊車站不在新莊」。

有一名神人就在留言串貼出一張1937年的台灣行政區域圖，可以看到當時台灣僅分為「臺北州」、「新竹州」、「臺中州」、「臺南州」、「高雄州」、「花蓮港廳」、「臺東廳」及「澎湖廳」等行政區。其中，「竹南郡」、「苗栗郡」2個區域均被劃分在新竹州裡面。

據了解，清光緒15年（1889年）臺北府新竹縣分拆為2縣，將「貓狸」依改為近音雅字「苗栗」，作為新的縣名。雖然1895年日本統治台灣後，清代的苗栗縣遭廢除，到戰後初期都隸屬於新竹縣，但1950年臺灣施行地方自治後，又重新恢復設置，並將竹南鎮劃分到苗栗縣的轄區，沿用至今。