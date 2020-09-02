台灣房價居高不下，年輕人想買房，如果沒有父母金援，可說天方夜譚。日前就有網友透露，親戚打算將房子轉手賣給他，但即便金額是市價的一半，高達5000萬的房價仍讓他大嘆吃不消，貼文一出隨即掀起熱議，更有網友吐槽「你擺明被親戚看不起了！」

原PO今（2日）在PTT「八卦板」以「親戚要用半價賣房子給我要接嗎？」為題，PO文指出，親戚要把房子賣給他當作成家房，基於人情「根本不能轉賣」，即便房價是市價的一半，也要5000萬元，就算他真的跑去貸款，每個月要繳20幾萬元，也讓他吃不消，「我一個月沒多少錢，貸款根本繳不起，該不該接啊？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人獻計「貸款接了立刻賣啊」、「去銀行抵押貸款，超出部分買台積電或玉山金繳利息」、「趕快找看看有沒有人要用市價85折跟你買的，現賺啊！」、「類似5000萬每月還10萬一共還42年這樣啊，都半價賣了沒理由」、「如果你擔心貸款繳不起，那就不用擔心了，因為銀行根本不會貸這麼多給你」。

不過也有人直言，「單純看不起你吧」、「噗！你擺明被親戚看不起了，不是嗎？」、「單純羞辱，又可以做人情，是你自己不要買，多好」、「知道你買不起才問你的，羞辱你而已」、「他故意要卡你的，貸款完直接賣掉就好」、「交情有好到等於送你5000萬？在玩你吧」。