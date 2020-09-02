英國自然博物館（Natural History Museum）每年都會舉辦「野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）」，這也是世界上最大的野生動物攝影比賽，往往都會出現許多精彩的作品。今年的參賽作品中，一名攝影師就捕捉到令人震撼的一幕，也讓該作品在網路上獲得極高的評價，登上許多國際媒體的版面。

根據外媒報導，一名來自印度的專業野生動植物保護攝影師穆赫吉（Dhritiman Mukherjee）在印度國家香巴拉保護區（National Chambal Sanctuary）看到一隻恆河鱷（Gharial）爸爸將數百隻小鱷魚背在背上兜風的罕見景象，立刻將這畫面捕捉下來，並報名參加野生動物攝影師大賽，馬上就獲得大量的關注和讚賞。

穆赫吉表示，大多數的鱷魚都會將鱷魚寶寶放在嘴裡載送，但是恆河鱷的鼻子形狀詭異，嘴巴也不大，導致牠們很難做到，所以鱷魚寶寶們必須爬到頭部或背上才能獲得父母的保護。

據了解，恆河鱷又名食魚鱷、長吻鱷，身體修長，體色為橄欖綠色，是一種淡水鱷魚，主要分布於印度河、恆河、馬哈拉迪河及布拉瑪普特拉河這4條河當中，喜歡棲息於水流又急又深，水質較好的河裏。但因為水壩和攔河壩，河流棲息地減少，讓牠在南亞的數量從原本的20,000減少到不到1,000隻，屬於極危物種。