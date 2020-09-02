鰻魚價格不菲，好吃的鰻魚飯一客數百元至上千元不等，對此就有網友指出，因為鰻魚無法人工繁殖，只能去野外捕撈幼苗養殖，讓他不禁好奇，「為什麼台灣鰻魚不能人工養殖？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，吃了鰻魚料理後十分滿足，但是近年來價格卻是連年上漲，一問之下才知道原來是鰻魚苗變少，加上台灣無法進行人工繁殖，只能去河口捕撈鰻魚苗，讓他哀怨直呼「未來吃一次鰻魚飯可能要破千了！」不解鰻魚無法人工繁殖的主因究竟為何。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為現在連鰻魚怎麼生長都搞不懂，怎麼養？而且鰻魚好像是洄游生產的，養殖搞不好不想生」、「是可以養殖不能繁殖」、「人工繁殖的鰻魚苗，養到15公分就無法突破了，生命頂多維持一個多月」、「現在的養殖是抓野生鰻苗養大成成鰻，困難點是人工繁殖出鰻苗，長到15公分沒多久就死了」、「因為鰻魚跟鮭魚反過來，海洋產卵長大，夠大再回河川。從卵到鰻苗，目前推論是在全球最深的馬里亞納海溝，所以要養出鰻苗，你要先弄出全球最深海溝到環境，超級難的」。

另外也有人提到「日本都做不到的事情了，目前鰻魚無法人工養殖」；但隨即遭到內行網友反駁「日本已經做出全養殖了，只是現在還是天價，成本不合，除了柳葉鰻非常容易死，環境要求極其嚴苛外，最重要的是找不到飼料，目前只測出一種瀕臨絕種的鯊魚的卵黃牠才肯吃，市價是幾萬美金在計算的」、「日本早就能養了只是成本高，是要LAG幾年」。

至於為何超市賣的鰻魚罐頭卻是銅板價？也有內行人透露是品種不同，「海鰻跟河鰻差別，罐頭都是海鰻，比較便宜」、「日本鰻魚飯用的是日本鰻，罐頭鰻魚用的是灰海鰻，價格差很多」。