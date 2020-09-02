近日國外進口的蒜頭因為疫情大幅銳減，國內產地又受到下雨影響產量不佳，導致蒜頭價格一路狂飆，讓不少人在買菜的時候都超有感。一名男網友日前就突發奇想在腰間綁了一包蒜頭出門，想不到竟周遭人的態度竟出現意想不到的變化。

一名男網友近日在臉書社團「爆廢公社」發文，開玩笑表示「自從我在腰上綁一包蒜頭出門以後，鄰居看到我會打招呼了！警察臨檢態度客氣了！客人看到我態度明顯尊重了！在員工面前講話可以大聲了！搭公車都有小學生讓座！連吃麵線老闆大腸都多送兩塊！原來成功真的需要方法，我可以你也可以！」

從原PO附上的照片可以看到，他在腰間綁了一大包滿滿的蒜頭，看起來格外神氣。他也在文末強調「你們可能不知道蒜頭盤價一公斤破300！一袋可以吃三個便當」並諷刺直呼「香腸伯改賭蒜頭送香腸，剛剛吃香腸把蒜頭給我爸他感動的說我懂事了」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛笑稱「建議裝一麻袋扛在肩上會有不可思議的事情發生」、「這蒜頭加起來，差不多可以買飛機了」、「現在吃肉圓蒜泥都給我藏起來，問了才拿出來」、「剛剛吃香腸把蒜頭給我爸他感動的說我懂事了」、「路邊遊民收到蒜頭整個跳起來歡呼！」、「繼口罩之後，另一種炫富方式」。