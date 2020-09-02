有別於文組，理工男一直被外界視為是不解風情的一群人，具備木訥、害羞、寡言等特質，不過日前又有網友提出疑問，好奇問道「唸理工科的男生是不是都有點跩跩的？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「WomenTalk板」PO文指出，在跟理工男對談中，雖然有些男生不會亂嗆文組，「可是聽他們說話會感覺到他們有一種傲氣，舉例來說，討論課業時會突然蹦出一句英文，然後他會說『我臨時忘記這個字的中文要怎麼翻』，問他在唸什麼、要考什麼，他們會說『電磁學啊／單操啊／結構學啊／熱力啊…』，感覺像是一般的回答，但他們的語氣就是跩跩的。所以說唸理工科的男生是不是都有點跩跩的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少過來人一面倒點出真相，直言理工男之所以會被外界認為「講話很跩」，是因為他們的對談中經常出現「專有名詞」，但是這些專有名詞卻不容易翻成中文，才會出現中英文夾雜的對話。

不少理工男也紛紛跳出喊冤，「有些字真的從來沒聽過中文譯名」、「專有名詞不好翻譯吧，如果都讀原文書看國外論文，偶爾談話會忘記中文是真的」、「專有名詞轉譯成中文會有語義不清的問題」、「覺得跩應該是你心理作用」。