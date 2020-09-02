天真可愛的小孩時常為家裡帶來喜悅，但他們的童言童語也鬧出不少笑話，讓父母哭笑不得。日前一名媽媽突然驚覺女兒變得好安靜，轉頭一看發現她在自己的雙腿間畫了滿滿的「紅色符咒」，讓她瞬間崩潰，只能不停安慰自己要保持淡定。

女兒突然變安靜，媽媽回頭發現她竟然用紅色彩色筆「上色右腳」。(圖/原PO授權提供)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示她日前拿了畫簿本和彩色筆給2歲的女兒玩，讓她坐在地上畫畫，自己則坐在床上看影片，但不時都有偷瞄女兒的情況。沒想到一時太專注看影片，回過神來驚覺女兒似乎已經安靜好一會了，轉過頭一看，驚見女兒已經完成「上色右腳」了。

女童在左腿的塗鴉，看起和符咒的圖騰極為類似。(圖/原PO授權提供)

從她附上的照片可以看到，女兒用彩色筆，在自己的大腿及小腿前側都畫上符咒般的紅色圖騰，連腳背都沒有放過，讓她崩潰直呼「平安月平安符自己畫～淡定...我很淡定...唉」。不少網友看了紛紛留言「妳不覺得妳女兒草書寫的不錯嗎」、「你們都不懂，七月避邪咒語自己畫」、「懂得保護自己」、「好好栽培，以後有為刺青師傅」、「這個就需要慧根了，說不定6組號碼就在其中，認真去看！小孩都是帶財的」。

還有其他媽媽也跳出來分享類似經驗「我兒子小時候曾經拿油性原子筆畫滿自己的臉」、「至少是自己畫的，我兒子小時候我只是外出買東西，叫我老公顧他睡覺，放給我二伯2個幼稚園女兒看⋯回來時⋯嚇到⋯他們拿印章幫我兒子全身跟臉蓋滿印章」、「你的沒事兒，只是在腳上，我家當自己是化妝組組長，都用印泥跟彩色筆在試妝」。