台灣房子正常都蓋成深長型，若出現狹長型的奇葩屋，總會吸引民眾目光，但你有看過「T字房」嗎？日前有一名網友PO照，只見鄉間的農田邊，蓋了一棟2層樓房，詭異的是，房子宛如「懸在半空中」，因為底下只用一根柱子支撐，讓不少人嘖嘖稱奇。

一名女網友在《爆廢公社》PO出奇葩房照，圖中鄉間的馬路旁，蓋了一間2層樓的透天厝，但仔細看會發現，1樓與2樓的空間相差甚大，底下只建了一個樓梯與門供人進出，造型宛如「T字」設計，像是只用一根柱子撐起整間房子一樣，讓她笑稱「雙車位、樓中樓、視野無死角」。

台灣不少網友驚呼「兩邊沒做柱子，感覺很可怕」、「建蔽率10%、容積率120%」、「兩邊再加柱子或牆吧！這樣在樓上只敢待在中間位子」、「四面採光」、「雙平面車位，完美」、「建築師真的很有智慧」、「生活駭客。省了不少土地稅」、「360度環景」、「好怕地震直接歪一邊」。

實際上，這一間T字房並非位於台灣，而是在日本，照片原先由日本網友「Yuko Mohri毛利悠子（@mo_hrizm）」PO出，房子位在滋賀県高島市安曇川町常磐木附近，而房子的奇葩設計引發討論，照片更是獲得9萬人按讚，日本網友回應「如果遇到海嘯，它很快就會倒了，但若是洪水就很安全」。

也有人推測，「房子後面是河岸，可能為了防止氾濫，所以把房子建高一點，如果是我開公司，一樓蓋停車場的話，物業稅和建築成本將會很高，這樣蓋最憂，但河岸旁土地較鬆軟，因此並不適合住人」。