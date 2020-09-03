香水，就像張無形的名片，代表著個人風格與個性。對《P.Seven台灣茶香水》的品牌創辦人潘雨晴來說，香水，是嗅覺的藝術創作；香氣，則是藉由感知傳遞至靈魂的一種途徑。

被日本媒體喻為「天才氣味設計師」的潘雨晴，沒有正統調香師的背景，卻能打造出獨樹一幟的品牌風格，吸引王品、星宇等知名品牌找上門，請她為品牌設計氣味企業識別。她創立的品牌更在2019年正式進駐東京日本橋誠品，將屬於台灣的氣味品牌推向國際。然而，擁有如此華麗經歷的她，其實過去也曾因找不到人生目標而徬徨不安。

當茶道師打開視野 決定用氣味說故事

畢業後潘雨晴輾轉做了好幾份工作，從翻譯社、旅行社到貿易公司，「那時候常疑惑工作的意義是什麼，每天只是為了工作而工作，從沒有思考過自己想要的是什麼。」

花蓮鄉下長大的潘雨晴，在台北待了十幾年後，仍無法適應車水馬龍的喧囂，決定回鄉下替姑姑經營民宿，卻意外遇到生命中的貴人。在民宿客人的引薦下，因緣際會進到圓山大飯店的千江月茶行當茶道師，也成了她人生中的轉捩點。

成為茶道師，為潘雨晴打開新的視野，不僅與她以往接觸的世界全然不同，更經常碰到許多只能從電視上看到的達官貴人。當時的她心想，「要是有一天，我也出來創業，成為具有影響力的人，我能夠改變這個世界什麼？」

潘雨晴心中其實一直有著做台灣精品的夢想。加上從小就對氣味相當敏感，便決定從最熟悉的嗅覺領域出發，在2012年創造屬於自己的香水品牌P.Seven，成為一位氣味設計師，並立下做出得以立足國際，成為台灣指標性品牌的志願。

公司草創期，原料、噴頭、瓶身等，樣樣都是難題，加上氣味、香水相關產業資訊在台灣少之又少，「那時候才體認到語言能力的重要性，因為國外香精、香料網站都是全英文的，還要研究專有名詞和產業術語，當時花了很多時間鑽研。」

在潘雨晴的品牌裡，每個氣味，都來自她人生的回憶。品牌中的第一支香水，她選擇以自己最熟悉的茶味作為基底，將品茗時的喉韻、前中後段茶香、杯底香通通納進瓶中。這支充滿台灣文化氣息的香水，果然在推出後大受歡迎，不僅被選為2018年「坎城影展台灣之夜」與2019年「紐約官方時裝周」指定外賓禮，更連續四年被選為外交部貴賓接待禮。

潘雨晴把記憶中的台灣氣味都調配進香水瓶中，也打造出獨特的品牌風格。（攝影／林郁宸）

從苦中得到養分 為創業蓄積能量

「也是創業後我才發現，原來以前做過、學過的都不是毫無意義，創業後通通用得上。」潘雨晴一一細數，大學研讀的商用英文，在翻譯社工作時精進的英、日文能力與排版知識、flash軟體應用，以及貿易公司學到的進出口知識，都成了她創業時的一大幫助。

此外，之前引薦她進圓山飯店工作的那位民宿客人，每天都會丟幾本商業書給她參考，也間接養成了她每天都要閱讀一到兩本商業書的習慣。那些由書中吸收的知識，從如何行銷、創立品牌、串現金流到規畫營運模式等，都在創業時給了潘雨晴莫大的幫助。

「所以我覺得不要怕吃苦，因為我是一個從很多困難中得到許多養分的人。」潘雨晴從自身經歷中分享體悟，只要不怕吃苦，不抗拒每次學習的機會，總是抱持求知若渴的好奇心，「只要什麼都不怕，雙手打開，就什麼都是你的了。」

創業至今，潘雨晴接過大大小小的案子，其中令她印象特別深刻的，是2017年由社會企業「點點善」發起，邀請台北市視障家長協會與P.Seven共同合作的「城市曙光計畫」。她每周需和視力受限的朋友一同創作，由對方作畫，潘雨晴則據繪畫主題設計味道，「一開始他們的畫，給我一種他們好像被困在某個地方的感覺，於是我試了幾個我認為代表愛和溫暖的氣味，做成主題設計成香水。」

共創就這麼來回了幾周，潘雨晴驚訝地發現，視障朋友的畫真的起了變化，變得更有協調性，色彩也更繽紛，更有人在最後一周向她表達感謝，並告訴她：「你的味道讓我們看到了世界。」令她感到既欣慰又開心，「當對方聞到氣味，和我看到的畫面、想營造出的氛圍是一樣的，我覺得那就代表我真的成功了。」

創業對潘雨晴來說，最有趣的地方在於可以在自己的世界，創造出想要的東西，像由她親自設計、研發，從來沒人做過的手工三角香水瓶與木製底座便是一例，甚至在草創階段突然興起而辦的三場巡迴氣味展亦同，她說，當把自己腦中的雛型想法付諸實踐，甚至做出規模時，很有趣，也很有成就感。

未來，除了將P.Seven發展成台灣的指標性品牌，潘雨晴還有個更大更遠的夢想，她希望能夠成立一個香水協會，並在台灣培養更多調香師，引進更多原料工廠，成為她最初想像中，能為社會帶來更多影響力的人。

【潘雨晴小檔案】

姓名：潘雨晴

出生：1980年

學歷：台北城市科技大學應用外語系（肄業）

現職：P.Seven創辦人暨社長

經歷：圓山大飯店千江月茶行茶道師

品牌成績：2019年進駐東京誠品日本橋設櫃、獲選2019年紐約官方時裝周秀場指定貴賓禮、2018年坎城影展台灣之夜外賓禮，2019年為星宇航空、王品等品牌設計專屬氣味等。