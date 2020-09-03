地球環境因人類而被汙染，導致物種面臨滅絕的危機，不少人為了搶救地球，開始擁有環保意識，希望可以出小力量改善地球環境。台南一名網友日前在路上，看到眼前有一名騎著腳踏車的婦人經過，因陽光太烈全身包緊緊防曬，頭上還戴著遮陽帽，但他仔細一看才發現，遮陽帽上竟暗藏玄機。

主婦戴超環保遮陽帽引發共鳴，甚至有人指他們家也有一頂(圖翻攝自臉書/新·路上觀察學院)

一名男網友在臉書粉專《新·路上觀察學院》po照，當時他在路上看到一名婦人，在路上騎腳踏車，但由於陽光太猛太烈，因此婦人全副武裝遮陽，不僅身穿遮陽外套、手套，頭上還戴著一頂遮陽帽。

但男網友仔細一看才發現，這一頂遮陽帽與平常看到的不同，帽子竟是用「牛奶盒」製作，疑似是廢物利用的成果，將喝完的牛奶盒乾淨，剪開後再穿洞，並用粗線縫合在一起，就能製作出一頂環保遮陽帽。

雖然有不少人曾將廢棄牛奶盒，編成菜籃、手提袋、遮陽帽等，但由於實戴的狀況相當少見，讓原po開玩笑的說「我：阿姨你有正常的帽子嗎？阿姨：哞」。不少網友非常讚賞主婦，甚至直呼好想要一頂，「好像有社區大學課程在教」、「阿嬤早就是Maker(自造者)」、「這才叫環保，廢物利用」、「好像很多長輩會做」、「我家也有一頂耶」、「這很好啊！環保欸」。