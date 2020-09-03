貓咪若踩到自己的尾巴，牠們會如何解決呢？國外一名網友在reddit分享影片，只見一隻貓轉過頭準備起身，一不小心踩到自己的尾巴，嚇得牠完全不敢亂動，呆愣在原地好幾秒的時間，疑似在想辦法如何解決，期間試圖拉出尾巴，沒想到整隻貓在原地翻滾一圈。

一名網友u/Boezoek在reddit分享貓的影片，當時橘貓悠閒的躺在地上，之後看到身後的黑貓，疑似想靠近對方，沒想到轉身時，後肢直接踩在牠的尾巴上，儘管已起身坐好，但尾巴仍被牠踩住，橘貓當下不知如何是好，呆愣在原地好幾秒鐘。

橘貓似乎在思考如何脫身，起初先是輕輕的挪動屁股，但牠並未意識到，其實是後肢壓住了尾巴，牠覺得移動屁股似乎有效，下秒便使勁的拉出尾巴，豈料整隻貓因此原地翻轉一圈，一旁的黑貓則是靜靜的目睹全程，橘貓隨後趕緊坐正裝沒事。

不少網友回應「橘貓：等等…我的屁股怎麼了？我的尾巴去哪了？為什麼我看不到它」、「旁邊的黑貓好淡定，看起來好像知道會發生什麼事一樣」、「尾巴慢慢向後拉，應該就不至於跌這麼糗，就像從別人的腳下，迅速拉出地毯一樣」、「天生的特技員」。