墨西哥奇平克生態園區（Chipinque Ecological Park）先前有遊客登山時，被黑熊狂抱大腿，沒想到近日加拿大也出現色熊。一名熱褲妹至卑詩省大溫哥華高貴林市(Coquitlam)的知名步道Coquitlam Crunch慢跑，路上竟出現一隻黑熊，緩緩向她靠近，甚至還摸她的腿部。

辣妹慢跑時遇黑熊靠近，還伸出熊掌摸她的腿(影片來源/youtube/The Sun)

綜合外媒報導，遊客阿卜杜拉(Sam Abdullah)於上月29日至Coquitlam Crunch登山，約在上午11時左右快登頂時，發現前面有一名女子正在慢跑，豈料步道旁的樹叢裡，竟冒出一隻黑熊，慢跑妹瞬間停下來不敢亂動，而黑熊慢慢的向她靠近，甚至還伸出熊掌撫摸她的腿。

阿卜杜拉隨即拿出手機拍攝驚險畫面，提到「我認為她很震驚，當時只是呆站在那裡」，看到女子相當害怕，阿卜杜拉趕緊發出叫聲，試圖分散黑熊的注意力，慢跑妹趁機往前逃跑，不過由於女子實在是跑的太快，因此他也來不及詢問對方的狀況，為了避免類似事件再次發生，已向不列顛哥倫比亞省自然保護處通報。

自然保護處人員史密斯（Murray Smith）表示，黑熊並非因被嚇到，才會伸熊掌觸摸慢跑者，而是出於好奇而已，雖然在高貴林市經常能看到熊，但這樣面對面相遇的畫面較少見，但更讓他擔心的是，熊可能會不再對人類恐懼，這也可能造成危險，日前一度暫時關閉路道，試圖誘捕黑熊，假若抓到了，可能會進行安樂死。