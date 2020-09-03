適逢中元普渡，近日家家戶戶以及公司行號，紛紛準備澎派供品祭拜好兄弟，就有網友捕捉到知名美式賣場好市多（Costco）台中店也不免俗的加入普渡行列，不禁好奇普渡供品最後的流向，貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士意外曝光台中店平常的暖心之舉，被網友大讚愛心爆棚！

原PO昨（2日）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文透露，當天下午碰巧看見好市多台中店正在進行普渡，供桌上不只擺滿了水果、飲料，還有滿滿的熟食，讓他不禁好奇「這些拜完會怎麼處理？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「犒賞員工吧！公司普渡不都是這樣嗎」、「員工吃啊！以前做過廠駐」、「員工吃喔，太晚去休息室就什麼都沒有了」；也有人分享自身經驗「以前待過某知名速食店，拜過的東西都丟掉，原因是怕食物變質，不堪食用」。

另外也有知情人士透露「有些拜拜完的，或是NG商品但是還是可以使用／食用的，台中Costco會捐贈給社福團體，之前工作的單位，每週都會去Costco領大家退掉的衣服、物資或是品相不好但是還能食用的蔬菜水果或是肉品」。