男女朋友分手後變前任，有些是劈腿撕破臉，或個性不合而分開，再加上擔心現任會在意，因此基本上就不會有聯絡，若還能成為朋友，可說是非常不容易。日前有一名男網友透露，前女友即將結婚，於是他便傳訊息祝賀，豈料對方馬上就傳來回覆，內容讓他百思不得其解。

一名男網友在《靠北老婆》提到，近日得知前女友準備結婚，讓他感到非常驚訝，因此便傳Line詢問她「怎麼那麼快」順便道聲恭喜，豈料對方竟回「希望我們繼續保持聯絡」，讓他瞬間滿頭問號，不懂這句話到底是什麼意思，因此po網求解。

有些人認為，女方是客套話，有的則覺得是為了紅包(示意圖/達志影像)

不少網友認為，主要就是為了紅包，「先騙紅包，收到後就不會再出現了」、「只是要你包大紅包而已，別想太多」、「叫你去付紅包錢啊！然後坐在表兄弟那桌」、「保持聯絡，這樣他才好寄喜帖給你啊」、「前男友席不能少了你，紅包記得準備好」。

還有人認為純屬客套話「沒什麼意思，客套你而已」、「95%場面話，剩下5%很難講」、「客套話！不要想太多，我才想問你，為何你還傳Line給人家，是什麼意思？真的只是恭喜嗎？」、「固定時間確認給你看，是不是離開你，老娘才會過得好啊！」。