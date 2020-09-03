網紅「館長」陳之漢日前遭人近距離連開3槍，導致粉碎性骨折，他的助理小宇更開直播透露最新病況，指出館長的右手4隻手指頭已經沒有知覺，也無法自行吃飯，「子彈可能把附近的神經都煮熟了」。對此，就有網友好奇，館長只是被射3槍就在醫院躺很久，「如果是戰爭時期，大量中彈的傷兵又是如何處理的？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人出面解答。

針對原PO今（3日）在「八卦板」PO文問道「戰爭都如何處理被射擊的傷兵？」一名專業網友指出，目前世界上能參考的僅有美軍，因為美軍征戰經驗豐富，尤其是戰區醫療來說，從單兵到整個陸軍醫院體系都有相對應的流程，「亦即你要上戰場，最基本除了射擊、戰術、體能外，每個單兵都要學會戰場醫療的技巧，才能在戰時發揮最有效率的作用」。

因此要是在小區域發生戰爭，一旦美軍中槍倒地，「不會有醫務兵穿著紅十字上來拉去包紮其他人在看」，而是任務成員先行掩護、消滅敵軍或是降低潛在威脅、將傷員拉至安全處，接著一群人合作進行急救處理，再將患者後送至專業醫院。

他接著話鋒一轉，提到台灣要是開戰的話，戰場急救醫療能源可能會仰賴有比較多執勤經驗的消防員，畢竟他們接觸過不少東西，尤其是到EMTP等級，注射給藥插管電擊等等都常常在做，算是醫師的分靈體，「但台灣就小，醫療資源密度也大，所以我覺得至少妥善率跟裝備品質還有基本的外傷包紮搬運學好做好最重要」。