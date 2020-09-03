最近因為疫情打亂不少人的假期規劃，但講到出國旅遊，日本一直都是許多台灣人的首選。對此，一名去過日本好幾次的網友就十分好奇「為什麼日本人為什麼可以把環境維持的那麼好？」忍不住PO網詢問，有知情人士就透露2關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「日本人為什麼可以把環境維持的那麼好？」發文，表示他去過日本旅遊好幾次，每次都讓他忍不住驚嘆「每個家的門面都乾乾淨淨的，街道也都很乾淨，感覺台灣要追上日本好像還要好幾十年！」文末也好奇發問「是習慣的問題嗎？有沒有日本為什麼能把環境維持的那麼好的八卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「人民公德心和大量清潔人員」、「當然是習慣，住家店家都會自主清附近垃圾」、「大安區最好的靜巷住宅，或重劃區，和日本還是有差」、「日本街頭乾淨有一部分原因是街頭沒垃圾桶，要丟垃只能自己找地方丟」、「其實日本人不見得有公德心，多數只是不想惹麻煩跟著做」。

其中有不少知情人士指出，真正的關鍵原因是因為日本從小就會對孩子落實美化環境的教育，再加上日本會收「住民稅」，用來整理和加強公共環境和設施、「日本人有繳住民稅，政府才有錢派人清掃」、「老實講，每個人起底稅金2成所以才這樣」、「40年前開始教育守法清潔」、「收住民稅來僱清潔人員」、「日本的稅率比台灣重，然後買公寓後強制你儲修繕基金」、「收住民稅來僱清潔人員」。