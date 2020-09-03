「究竟是猛獸還是『萌』獸呢？」6月28日出生的大貓熊寶寶圓仔妹日前正式命名為「圓寶」，肉嘟嘟的模樣萌翻所有人，但你能想像這麼可愛的大貓熊，竟然曾經是上古神獸嗎？動物園近日在臉書發布的二寶成長日記中，就揭密牠的真實身分竟然就是蚩尤的座騎「食鐵獸」！

動物園表示，蚩尤的座騎是人稱「食鐵獸」的「貔貅」，據傳就是大貓熊的前身。(影片來源/YouTube/臺北市立動物園/如遭刪除請見諒)

台北市立動物園近日在臉書粉專發布園內最新消息，除了介紹去年從日本東京上野動物園來到臺北的指猴「Hira」，還更新了「圓寶」的成長日記。文中提到，上古傳說中黃帝在涿鹿之戰擊敗蚩尤，其中蚩尤在戰爭中所乘的座騎「貔貅」又被稱為「食鐵獸」，其真實身分就是大熊貓。

圓滾滾的圓寶究竟是猛獸還是「萌」獸呢？(圖/臺北市立動物園提供)

事實上，大貓熊是傳說中神獸的論點也並非毫無根據，依據目前出土的大貓熊化石來推斷，大貓熊已經在地球上生活了幾百萬年，可以被認定為是生物界的活化石。而且不要看大貓熊總是在大口大口啃食竹子，其實牠們是屬於食肉目動物，是在長久的演化歷程中，為了適應不同的生活環境或食性，才特化成以竹子為主食的植食性動物，嘴巴看似尖銳的犬齒已經不是用來撕裂肉塊，而是為了扳開竹子堅硬的表層纖維。

大貓熊原本是屬於食肉目動物，但經過演化已經變成以竹子為主食的植食性動物，圖為正在大啖水果的圓仔。(圖/臺北市立動物園提供)

園方也提到，大貓熊寶寶在80到90日齡大時才會開始長牙齒，1歲多才會逐漸斷奶，改以竹子為主食。目前圓寶才66日齡，所以只能依偎在媽媽懷裡喝ㄋㄟ ㄋㄟ，姐姐「圓仔」則是到了70多日齡才開始長「萌牙」，所以想看圓寶露牙齒或是像姊姊「圓仔」大力啃竹、毀樹的「猛獸」模樣，可能還需要再等等囉！