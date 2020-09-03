不少飼主都將毛孩視為家人般的存在，給予牠所有的愛，且一輩子不離不棄。國外一隻狗狗因為疫情的關係被迫與飼主一家分離，在半年之內歷經重重難關，穿越了將近2萬公里才終於與回到家人身邊，讓眾人為之動容。
根據外媒報導，來自澳洲的艾爾貝克（Eilbeck）一家4口，在2016年賣掉房子，買了一艘遊艇決定開始環遊世界。2018年時在義大利美西納省（Messina）邂逅一隻狗狗，決定領養牠並取名為皮普（Pip），皮普很快就適應船上的生活，和艾爾貝克一家開心享受旅程。
但今年開始，受到新冠肺炎的影響，許多國家的邊界都陸續關閉，艾爾貝克一家也決定放棄旅行，將船隻暫時停靠在美國希爾頓黑德島（Hilton Head Island），打算飛回澳洲。但由於澳洲對於寵物進口的管制非常嚴格，讓他們沒辦法直接將皮普帶回家。
媽媽柔伊（Zoe）緊急在網路上找到一名住在北卡羅來納州的女子艾倫（Ellen Steinberg），請她暫時代為照顧皮普，一家人則飛回澳洲處理皮普入境的所有程序。沒想到過程竟一坡三折，一下是航空公司停止運送動物的服務，一會又是航班遭到取消。
有航空公司看到新聞報導主動伸出援手，才終於將皮普安全地送回雪梨。本來以為只需要分開6個星期，最後整整花了5個月的時間，穿越了1萬6千公里的距離才終於一家團聚。柔伊表示，雖然花了很多心力和金錢才將皮普帶回，但一點都不會覺得可惜，因為牠是家人，不能放棄。
文章來源：Daily mail
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