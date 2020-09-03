有遊客日前到花蓮賞鯨，沒想到卻幸運目睹上百隻海豚「暴走飛越海平面」的壯麗奇觀，畫面曝光後網友全暴動了，當地業者解釋，這種品種的海豚叫做「弗氏海豚」，出海時僅有5％機率會現蹤。

「快點拍、快點拍！」遊客將影片上傳至臉書社團《花蓮爆料王》，畫面中可見，成群的海豚此起彼落的飛越海平面，而每次飛越所濺起的陣陣浪花，形成一幕幕壯觀的震撼畫面，讓原PO不禁直呼「海豚大暴走、大暴走…好爽！」

不少網友看了目瞪口呆，紛紛留言表示「也太幸運了吧」、「好多隻喔…讚喔」、「海豚吃了興奮劑嗎？」、「好壯觀啊」「水行俠出巡？」、「羨慕看到暴走的海豚」。

根據《東森新聞》報導，賞鯨業者呂世明指出，出海賞鯨豚，要看見畫面中的弗氏海豚相當罕見，而且根據他們從2018年5月到2019年8月，共2千多趟的出海統計，看見弗氏海豚群聚豚游的機率只有5％，最常見的則是「飛旋海豚」，機率逼近50％，再來是「花紋海豚」。

事實上，台灣海域的弗氏海豚多半出沒在東部海域，像是宜蘭南部外海、花蓮、台東與綠島蘭嶼，南至墾丁，經常以數百隻的大群體出現，其行動快速，游泳時常造成水花噴濺。野外觀察發現，弗氏海豚群體的性別比約1:1，並且由各年齡層的個體組成。