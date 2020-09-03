孩子是父母的心頭肉，不管生病還是受傷都會十分心疼。一名網友日前在推特分享一張女兒倒在路中央的照片，本來還以為出了什麼大事，沒想到爸爸公布解答事情真相之後，讓所有人都笑翻。

日本一名住在東京的漫畫助手寺田賢一（寺田ケンイチ），經常在推特上分享家人有趣的日常。近日他上傳的一張照片成為話題，可以看到寺田的小女兒癱倒在路邊，一手在上一手在下，乍看之下還以為發生什麼命案或可怕的意外，沒想到寺田馬上解答「她只是在叫貓啦！」

隨著視線往上移，果然在前方汽車下方看到一隻灰白色的喵星人，一臉淡定的看著女童，彷彿在說「妳有事嗎？」文章曝光後掀起熱議，吸引將近15萬人點讚，不少人紛紛留言表示「乍看我還以為是屍體」、「想知道後續的發展」、「我小時候完全做過一樣的事情」、「原來兇手是那隻貓」、「好可愛」。

雖然有人認為這樣不太好，擔心孩子養成習慣後，以後一個人會容易發生危險，但也有不少人認為妹妹這麼小就懂得趴著表示友好，是一個善良體貼的好孩子，以後一定會是個專業貓奴！。