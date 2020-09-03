玉山小獼猴不幸遭車撞死，母猴抱屍7日的心碎畫面仍歷歷在目，如今馬來西亞柔佛又傳出一隻小象遭路殺，母象呆站在馬路旁不忍離去的悲傷事件，只見母象頻頻搖晃小象的屍體，試圖喚醒牠，畫面令人鼻酸。

[LAPORAN SUSULAN ADUAN TULAR ANAK GAJAH MATI DILANGGAR DI KOTA TINGGI, JOHOR]



Susulan daripada video yang tular mengenai seekor gajah betina mengamuk selepas anaknya mati dilanggar oleh sebuah kereta di Batu 10, Jalan Kota Tinggi – Mersing, Kota Tinggi, Johor. pic.twitter.com/9bgECseRIz — Jabatan PERHILITAN (@PERHILITAN) September 1, 2020

臉書粉專《Info Roadblock JPJ/POLIS》PO文指出，馬來西亞柔佛本月1日上午，發生一起小象遭車子迎頭撞擊，倒斃在路旁叢林的事件，傷心欲絕的母象呆愣在路旁等待，甚至不斷搖晃小象的屍體，試圖喚醒牠。

畫面中可見，當時母象就站在小象屍體旁邊，一旁還停著一輛車頭嚴重撞爛的汽車。根據目擊者指出，意外發生時，他正要去摘菜，卻看見母象呆站在路邊，起初他只覺得納悶，後來才看見小象屍體橫躺在地。

至於肇事的汽車駕駛並無大礙，僅有車輛受到毀損。臉書粉專也釋出多段現場畫面，包括母象緊緊守在小象旁邊，試圖喚醒小象，並且對於接近的車輛帶有敵意，甚至欲攻擊人群，當局最後藉著發射獵槍，以槍聲嚇退母象，母象這才驚慌失措的跑回樹林中，不見蹤影。