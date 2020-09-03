不少人喜歡買菜回家自己下廚，享受自炊的樂趣！國外一名女子日前買了一塊肉回家燉煮，卻越煮越奇怪，覺得自己買回家的肉塊怎麼看都像是「男性生殖器」，因為擔心牽扯到命案，她決定報警處理，最後出動法醫檢驗才發現是烏龍一場。

Woman calls police after thinking she was cooking a human penis bought from storehttps://t.co/UWwlVflrp8 pic.twitter.com/rjqc2DUEMR — Daily Star (@dailystar) September 1, 2020

根據外媒報導，美國一名叫做辛菲爾德（Lania Singfield）的女子在市場買了一根火雞尾巴，打算回家製作「火雞尾燉肉」。她在鍋內加上豆子、馬鈴薯還等配料和火雞一起燉煮，細心調味，卻在過程中覺得越來越不安心，認為這個火雞尾巴的外型看起來有點像男性下體。

她翻出購買收據收據，仔細檢查之後發現，她把「火雞尾巴」誤買成了「燻豬肉尾巴」，但是還是無法解釋肉塊的外型為什麼會這麼像男性私密處，因為擔心有人遭到殺害，還被做成肉塊到處販售，決定報警處理，警方趕到現場之後也不敢掉以輕心，交由法醫對這詭異的肉塊進行檢驗。

經過專業的檢測，法醫最後判斷這肉塊是名副其實的豬肉，不是男生的生殖器，讓所有人都鬆了一口氣。事後，販賣肉塊的賣場得知此事，也迅速發表聲明，表示他們對品質的控管一直都很要求，請消費者不用擔心。