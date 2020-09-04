街頭上竟出現「兇猛老虎」！馬來西亞有民眾發現，街上出現一隻被塗上顏料的流浪狗，造型宛如卡通《小熊維尼》中的跳跳虎（Tigger），而當地動物權利組織曝光照片後，引發外界痛批「完全不好笑，這根本是虐待動物」。

綜合外媒報導，當地動物保護組織Malaysia Animal Association在臉書PO照，只見一隻流浪狗原本毛髮應該為米白色，沒想到卻被染成橘底色，還特地畫上黑條紋，外型看起來像是一隻老虎，臉部表情看起來相當哀怨，而貼文也獲得6多千人按讚、分享。

#Bantu Animal Malaysia cari tahu lokasi di mana dan milik siapa?

Hadiah misteri menanti kepada pemberi maklumat lengkap jika ianya dalam negara ini.



Whatsapp Hotline Animal Malaysia +601120901097... pic.twitter.com/Du6LzaeLNP — Berita Malaysia Terkini (@BeritaMalaysia8) August 31, 2020

不過由於目前不清楚流浪狗的去向，組織發言人發文表示，希望可以找到目擊民眾，提供流浪狗的具體位置，以便查清楚到底是誰做的，還會給提供有用訊息者一份神秘大獎，更批此行為是虐待動物，目前雖不清楚當地政府是否會介入處理，但他們會全力追查。

不少網友氣憤回應「如果狗想清理毛髮，不就會把化學顏料吃進肚子裡，太過分了」、「完全不好笑，如果想看老虎，請去動物園看，不要這樣惡整狗」。印度卡納塔卡邦（Karnataka）也曾有一名農民高達（Srikanth Gowda），因自家農地經常遭猴子破壞，為了有效驅趕牠們，便用染髮劑將愛犬染成老虎，但化學染料不只會傷害寵物的皮膚，還可以經舔舐而被吃下肚。