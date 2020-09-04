有些家長不允許小孩養寵物，原因有可能是家族成員會過敏，或認為孩子只是一時興起，待興致過後，照顧的責任就落到父母身上。加拿大有一名女童，非常想養貓，但爸爸並不允許，為了能說服爸媽，她便自製PTT(PowerPoint)列出養貓優點，甚至花了5年時間，研究到底該如何養貓，沒想到意外獲得微軟的回應。

A very compelling presentation! She has us convinced 😸 — Microsoft Store (@MicrosoftStore) August 25, 2020

根據《The Indian Express》報導，多倫多一名父親道爾（Christopher Doyle）在推特上表示，女兒為了說服他養貓，因此自製PTT進行談判，內容提到養貓的優點，例如「養寵物可以降低壓力，讓你過得更開心」、「因為牠是貓，所以不必每天帶牠出去散步」等。

不僅如此，女兒還承諾會清理貓砂盆，而且會負責照顧牠，為了能夠養貓，她還花了5年的時間，研究該如何飼養，更發誓絕不會怠惰，女童甚至還在PTT中翻舊帳，指父親在5年前曾答應要讓她養倉鼠，但卻一直未信守承諾，而道爾則坦言，他以為過了這麼久，女兒應該已經忘記了。

A few 🐱 pics from our family visit to the local shelter, which just had a new litter of abandoned kittens arrive pic.twitter.com/N1MByo9G4r — Christopher Doyle (@chrisdoyle) September 2, 2020

道爾始終很猶豫是否要養貓，因為他的妻子對貓過敏，而女兒一直想養一隻黑貓，認為女兒的行為很有趣，因此分享至推特上，沒想到吸引2.1萬人按讚，甚至還釣出微軟公司回應「非常吸睛的報告，她說服我們了」，道爾也妥協了，近日帶女兒至動物收容所，準備認養一隻貓，而女童對於網友這麼支持她，也感到非常開心。