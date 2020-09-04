天生媽媽好手的貓熊「圓圓」，於6月28日產下寶寶圓仔妹，在經過民眾票選後，目前正式命名為「圓寶」，圓圓在照顧第一胎「圓仔」時，就把寶寶照顧的非常好，有趣的是，貓熊媽媽為了在野外生存，避免洩露寶寶的行蹤，因此會主動吃掉孩子的糞便，而且時間持續到仔獸8個月左右。

大貓熊「圓圓」承襲斷掌媽媽「雷雷」的優良母性，生下第一胎「圓仔」時，就把寶寶照顧的無微不至，隔了7年後才產下第二胎，而「圓寶」如今越長越胖，身形與體重都明顯超前姊姊「圓仔」，可見就算過了7年，圓圓的育嬰技巧並未因此感到生疏。

「圓寶」眼睛又大又圓，體重與身形都超前姊姊(圖/臺北市立動物園提供)

而「圓寶」如今和嬰兒一樣，平時不是睡覺，就是排便與喝奶，有趣的是，由於大貓熊寶寶無法自行排糞、排尿，因此必須靠媽媽舔肛周，藉此刺激排糞、尿，不僅如此，為了躲避天敵，媽媽還會主動吃掉孩子的糞便，避免暴露寶寶的行蹤。

獸醫師在為圓寶進行聽診(圖/臺北市立動物園提供)

貓熊姊姊「圓仔」也經歷過同樣階段，回到圓圓身邊後，保育員完全找不到「圓仔」的排遺，在「圓仔」在第144日齡，保育員觀察到牠不用媽媽刺激就能自行排便，直到第249日齡時，才發現第一坨未被吃掉的糞便，此階段若想觀察「圓寶」排泄來評估腸胃狀況，機率根本是零，完全搶不贏「圓圓」吃的速度，可見野生動物媽媽的偉大。