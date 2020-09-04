母獅就算很兇猛，但還是拿自己的孩子沒轍。非洲坦尚尼亞西北部的塞倫蓋蒂(Serengeti National Park)有2隻幼獅，日前發現新的樂圓後，便不聽母獅的命令，偷跑到樂園裡玩耍，甚至還掉進了泥坑中，母獅嚇得趕緊將牠叼出來，豈料另一隻幼獅又落跑，讓母獅超級無奈。

期間幼獅烏佩波掉進泥坑裡，卡莉趕緊上前將牠叼出來，下一秒馬威又消失，屁顛屁顛地走在泥地上(影片來源/youtube/動物星球頻道/ Animal Planet Taiwan)

動物星球頻道(Animal Planet Taiwan)日前至塞倫蓋蒂進行拍攝，當地正值乾旱，儘管短暫下過了雨後，仍無法解決當地的乾旱問題，獅群們隔日起床時，發現有一隻河馬死在路邊，便趕緊上前大快朵頤一番，但母獅卡莉擔心吃進腐屍，恐會產出劣質的奶水，讓幼獅喝進去會對健康造成影響。

但無奈卡莉未進食、營養不夠，因此產不出奶水，擔心寶寶會因飢餓而死，最終將2隻幼獅馬威及烏佩波交給公獅照顧，自己走向腐屍進食，吃完後再躺下來餵食幼獅，而母獅卡莉看著孩子吃飽後，仍非常擔心牠們的健康，甚至頻頻用嘴翻動孩子們，檢查牠們的身體是否有異狀。

幼獅馬威及烏佩波正值好奇心強的階段，發現新樂園後便偷跑出去玩，完全不理會媽媽，而卡莉只能無奈的在後面緊盯，期間烏佩波還掉進了泥坑裡，卡莉趕緊上前將牠叼出來，下一秒馬威又消失，屁顛屁顛地走在泥地上，最終仍被媽媽叼到身邊，這時烏佩波又想落跑，卡莉則被搞得很火大，發現媽媽看似已火冒三丈，最後便乖乖的跟在後面走，模樣宛如小屁孩一樣。