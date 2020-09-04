玉山國家公園石山地區日前才傳出小獼猴，在新中橫公路上不幸被車撞死，母猴傷心地抱幼猴屍體移動，直到第7天才放下，豈料近日又傳出母猴遭路殺，為了防止類似事件發生，玉管處加強現場廣播，除了宣導「不餵食及減速慢行」之外，也跨領域與導航公司合作，透過路殺熱點警示減速慢行。

照片中母獼猴胸口流出鮮血，握拳橫躺在地已死亡，讓人看得相當不捨，由於用路人於山區公路車速過快，且松鼠、蛙類等小型野生動物體型小，因此經常出現遭輾壓或撞死的狀況，再加上人類的餵食行為，造成野生動物出現在公路等食的行為，讓公路變成路殺熱門地點。玉管處曾提醒遊客，避免在台灣獼猴活動的熱區野餐，廚餘垃圾自行帶走別留置山上，讓獼猴習慣人類食物，會影響生物覓食本能。

8月22日小獼猴遭撞死，獼猴媽抱幼猴屍體不放手，令人不捨（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

為了避免人類餵食吸引猴群路邊等食狀況，玉管處將於現場加強保育宣導，也跨領域與「路殺社」合作，在塔塔加石山停車場獼猴出沒點，增設百大路殺熱點，並將熱點區應用於汽機車語音助理Omnie CUE(全方位道路情報通)，以及導航王與garmin行車記錄器中，讓駕駛行經路殺熱點區域時，會記得須減速慢行。

玉管處也提到，園區周邊台18線近日發現，有遊客將麵條、肉塊及廚餘等，蓄意的擺放於公路旁木條或護欄上，推測是民眾為了拍攝黃喉貂等野生動物的影像。假若發現動物受傷或死亡，民眾可至遊客中心或撥打電話通報國家公園，並等待工作人員前往處理，千萬不要搬動屍體，或靠近受傷動物，以免牠們受到驚嚇。