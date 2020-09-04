貓咪是很愛乾淨的動物，經常舔毛清潔身體。日本有一名主人，養了4隻貓咪，日前其中一隻虎斑貓完全不在意，貼心的幫忙舔另一隻貓屁股周圍的毛，看起來相當恩愛，豈料下一秒虎斑貓臉秒變，彷彿聞到了什麼異味，模樣非常逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 midori（@midorinotanbo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 上午 1:39 張貼

日本飼主@midorinotanbo養了4隻貓，經常在IG上分享貓的日常，日前橘白貓「白龍ハクくん」開腿仰睡，放鬆的曬著日光浴，而虎斑貓「班バンくん」則坐在牠的屁股後方，看到橘白貓的毛有些凌亂，牠便貼心的幫忙舔同伴的屁股毛，畫面看起來相當溫馨。

在 Instagram 查看這則貼文 midori（@midorinotanbo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 11:08 張貼

有趣的是，虎斑貓舔到一半時，疑似聞到一股異味，不僅突然定格，整張臉更是縮成一團，甚至嘴巴微張、吐舌頭，好像舔到不乾淨的東西一樣，彷彿在說「我到底舔到什麼，你是不是沒擦屁股啊」，不過定格好幾秒後，虎斑貓仍熱心的繼續幫忙清理。

在 Instagram 查看這則貼文 midori（@midorinotanbo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 上午 1:00 張貼

影片吸引3.1萬次觀看，不少人笑翻直呼「真心的朋友，居然還幫忙清洗身體」、「求虎斑貓內心的陰影面積」，而其實這是「弗萊敏反應（Flehmen Response）或是裂唇嗅現象」，公貓上顎門牙後有2個小洞，連接接收味道的器官「犁鼻器」，能幫助貓咪發掘其他動物留下的體味，有利於發情期時追踪母貓的去向。