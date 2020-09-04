砂石車撞民宅毀BMW 「淡定人妻」劫後餘生第一句話：可以換車了（影片／讀者提供）

台南市今（4日）上午發生一起砂石車撞斷燈桿、衝入民宅的意外事故，期間還殃及一輛白色BMW和一名路過的女騎士，所幸肇事駕駛和女騎士送醫後並無大礙。如今，受害BMW的行車紀錄器曝光，沒想到車主妻子劫後餘生的第一句話竟然是「我的天啊！老公！我們可以換車了！」

根據行車紀錄器畫面顯示，肇事的砂石車今天上午9時20分，行經台南市西門路一段與新興路口時，車輛突然偏移，失控越過安全島，撞斷燈桿，而倒下的燈桿直接砸中對向的白色BMW，造成車頂凹陷、前後方擋風玻璃及後車廂嚴重毀損，可見當時撞擊力道之大。

沒想到坐在車內的受害車主妻子，在劫後餘生的第一句話，竟然是淡定直呼「我的天啊！老公！我們可以換車了！」車主則驚魂未定的直呼「我們還活著耶！」妻子回說「對啊！」更不忘催促老公「趕快報警！趕快報警！」接著又重覆「我們可以換車子了」，還說「好險不是老婆開的」，最後老公拉起手剎車後安撫妻子「先下車吧」，對方也附和「我們趕快離開這危險的地方」並提醒老公將車子熄火，下車後又開心直呼「哇！我還活著耶」。

至於肇事的55歲郭姓砂石車駕駛，撞斷燈桿後依舊持續偏移，先是開上分隔島，再衝到對向車道，接著擦撞吳姓機車女騎士後，直接撞進路旁鐵捲門緊閉的2棟鐵皮屋，所幸屋內沒有人。警方獲報後便動用機器協助郭男脫困，並分別將他和吳女分送至鄰近醫院救治，2人均無大礙。